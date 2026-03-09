Real Madrid : Florentino Pérez a un gros faible pour Mauricio Pochettino

L’espoir de ceux qui espéraient voir Alvaro Arbeloa embrasser la même trajectoire que Zinedine Zidane au Real Madrid s’est envolé depuis bien longtemps. Coach du Real Madrid Castilla promu en équipe première pour succéder à Xabi Alonso, Arbeloa ne fait clairement pas l’affaire. L’ancien défenseur a voulu se montrer davantage dans la gestion humaine plutôt que d’imposer de longs cours de tactique à ses joueurs, mais il n’y arrive pas. Critiqué en Espagne, Arbeloa a perdu plus de matches que son prédécesseur en deux fois moins de temps passé sur le banc de touche merengue.

Sans surprise, personne ne le voit rester à la tête de l’équipe première la saison prochaine. Malgré tout, ESPN affirme que la Casa Blanca pourrait lui offrir l’opportunité de rester au club, voire même de lui rendre son poste de coach du Castilla. Pour le remplacer, les rumeurs vont bon train et Jürgen Klopp était logiquement cité. L’Allemand semble avoir envie de retrouver les terrains et il est l’un des seuls coaches de renom à être disponible. Cependant, l’agent du directeur du football de Red Bull, Marc Kosicke, est venu calmer le jeu autour de son protégé.

Pochettino a des atouts

«Jürgen Klopp est très heureux dans son rôle actuel chez Red Bull, et les rumeurs concernant des négociations pour entraîner le Real Madrid ne sont que des rumeurs pour l’instant», a-t-il déclaré ce week-end. Les plus optimistes préfèreront sans doute retenir que l’agent a conclu son intervention par un « pour l’instant » qui laisse la porte ouverte à une possible suite. ESPN annonce de son côté qu’une autre option serait étudiée par le président Florentino Pérez. Il s’agit de Mauricio Pochettino.

Sélectionneur des États-Unis depuis septembre 2024, l’Argentin de 54 ans est lié à la fédération américaine jusqu’au 31 juillet prochain. Engagé pour permettre aux Américains de briller durant la Coupe du monde 2026, l’ancien entraîneur de Tottenham, du PSG et de Chelsea est théoriquement disponible après la compétition. D’après le média anglophone, le Real Madrid dispose d’une short list de coaches, mais Pochettino possède un profil hautement apprécié par Pérez. L’ancien défenseur connaît bien la Liga pour y avoir joué et entraîné l’Espanyol. De plus, il convient de rappeler qu’il avait une relation plutôt bonne avec un certain Kylian Mbappé au PSG. Affaire à suivre.