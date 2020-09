Le Barça abandonne pour Max Aarons et se penche sur Sergiño Dest

Prometteur latéral droit anglais, Max Aaron est courtisé un peu partout en Europe avec des noms ronflants comme le FC Barcelone, le Bayern Munich ou le PSG qui seraient sur le coup. Relégué en Championship avec son club de Norwich, le latéral de 20 ans pourrait avoir des envies d'ailleurs et le Barça aurait lancé les négociations avec lui ainsi qu'avec les Canaries. Mais apparemment sans grand succès.

Selon Sky Sports, le joueur avait conclu un accord avec les Blaugranas mais les négociations se seraient bloquées à cause des modalités de son arrivée : Norwich espérant un prêt avec option d'achat alors que les Catalans ne voulaient pas en inclure une. Le dossier serait donc clôt et les Barcelonais se lanceraient désormais dans la course pour signer leur deuxième choix à ce poste : Sergiño Dest, qui appartient à l'Ajax et également courtisé par le Bayern Munich.