Nantes-PSG : Mauricio Pochettino calme le jeu avec l'arbitre

A l'issue du match perdu sur le terrain du FC Nantes (3-1), les Parisiens étaient très remontés contre l'arbitre de la rencontre. Mais si Leonardo n'a pas hésité à aller devants les médias pour crier à l'injustice, Mauricio Pochettino s'est montré plus modéré.

«Il faut séparer les choses et ne pas mettre la faute sur l'arbitre. On n'a pas perdu à cause de l'arbitre, mais il a eu son importance. Les critères n'ont pas été les mêmes pour les deux équipes, elles n'ont pas été jugées de la même façon et pour ça je peux comprendre l'énervement du directeur sportif et des joueurs», a-t-il déclaré en conférence de presse.