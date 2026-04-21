Chelsea égale un record hallucinant de 1912

Battu 3-0 par Brighton, Chelsea coule en Premier League. Septièmes du classement, les joueurs de Liam Rosenior ont sans doute dit adieu à la Ligue des Champions. Relégués à sept points de Liverpool, les Londoniens viennent d’enchaîner une cinquième défaite consécutive en championnat.

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Et ce n’est pas tout. Opta nous apprend que Chelsea a perdu cinq matchs de championnat d’affilée sans marquer le moindre but pour la première fois depuis novembre 1912. Un record hallucinant.