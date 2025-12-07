Les joueurs de l’OGC Nice chambrés par leur propre public…

L’OGC Nice traverse une crise profonde et la réception d’Angers, ce dimanche, lors de la 15e journée de Ligue 1 pourrait bien aggraver la situation. Malgré un bel hommage rendu à Moffi et Boga, agressés le week-end dernier, le Gym est actuellement mené au score et réduit à dix…

Du côté de l’Allianz Riviera, l’ambiance est donc logiquement tendue. Si le stade sonne creux, on peut d’ailleurs entendre les «Olé» du public niçois lorsque son équipe perd la balle. Pas sûr que cela aide les troupes de Franck Haise…