La Juventus a un boulevard pour récupérer Randal Kolo Muani au PSG

La Juventus et Randal Kolo Muani pourraient se retrouver. En effet, le buteur appartenant au PSG évolue depuis un an et demi à Tottenham, mais la Vieille Dame aurait les cartes en main pour le récupérer dans la Botte. D’après la Gazzetta dello Sport, l’absence du buteur au Mondial représente une excellente nouvelle pour les Bianconeri dans le dossier de son retour. Sans une performance remarquée en Coupe du Monde, qui aurait pu faire grimper son prix, le joueur reste accessible financièrement.

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Le média aux pages roses indique que la Juve est toujours en contact étroit avec le PSG pour finaliser un transfert définitif de Kolo Muani, et cela tombe bien puisque l’attaquant n’a jamais caché son envie de revenir à Turin après un prêt décevant en Premier League. Si les négociations entre les deux clubs peuvent s’accélérer après sa non-sélection cet été, nul doute que le renfort offensif fasse du bien à la formation de Serie A. Affaire à suivre…