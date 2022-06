OL : l'agent de Jérôme Boateng jette le doute sur son avenir

Jérôme Boateng va-t-il entamer une nouvelle saison à l'OL ou tenter de se relancer ailleurs ? Après une première année décevante à Lyon, le défenseur central allemand n'est pas certain de rester en terre rhodanienne la saison prochaine. Trabzonspor, champion de Turquie cette saison, aimerait s'attacher ses services pour apporter de l'expérience au groupe. Cependant, Tolga Dirican, l'agent du joueur, a expliqué qu'il s'agissait d'une fausse piste.

«Jérôme a un contrat à Lyon et je n'ai parlé avec aucun club, en Turquie. Son ambition pour lui-même et pour la prochaine saison est très élevée. Il veut jouer pour gagner des titres, comme il se doit pour un Champion du monde et double vainqueur de la Ligue des Champions. La saison dernière, il n'avait pas eu de préparation car il a rejoint Lyon très tard. Nous ne voulons certainement pas répéter cela cette année. Jérôme travaille déjà de manière concentrée pour préparer la nouvelle saison», a-t-il expliqué à Sky Sports. De son côté, Peter Bosz et l'OL sont prêts à s'en séparer cet été.