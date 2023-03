Mercato : le Bayern Munich fait déjà face à un chantier colossal

La suite après cette publicité

Eux aussi rêvent plus grand. Ce soir, les Bavarois veulent se rapprocher un peu plus d’un nouveau succès en Ligue des Champions. Pour y parvenir, ils devront éliminer le Paris Saint-Germain. Mais le Bayern Munich part avec une petite longueur d’avance puisqu’il s’est imposé 1 à 0 lors de la manche aller le 14 février dernier au Parc des Princes. Ce mercredi, les troupes de Julian Nagelsmann auront un autre avantage, puisqu’elles évolueront à l’Allianz Arena. Une qualification est donc fortement possible pour les Allemands, qui se méfient de Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

Moins impressionnant cette année, le club munichois, co-leader de Bundesliga avec le Borussia Dortmund (49 points) et toujours en lice en C1, joue gros. Mais les dirigeants allemands sont sereins, eux qui avancent en coulisses sur la saison prochaine. Outre Sadio Mané (30 ans), Kingsley Coman (26 ans) et Jamal Musiala (20 ans) sont considérés comme intouchables. Idem pour Mathys Tel (17 ans) et Thomas Müller (33 ans), en fin de contrat dans un an et dont l’avenir sera réglé en 2024. D’autres sont appréciés mais sont aussi dans une situation contractuelle peu favorable.

Plusieurs cas sur le feu à régler

Ainsi, Bild révèle que le Bayern veut prolonger Alphonso Davies (22 ans). Une rencontre a d’ailleurs eu lieu récemment avec son agent alors que son contrat prend fin en 2025. Même chose pour Lucas Hernandez (27 ans), blessé et lié au club jusqu’en 2024. A un an de la fin de son bail, les signaux sont positifs et il devrait poursuivre l’aventure. Idem pour Eric Maxim Choupo-Moting (33 ans). D’autres ne sont pas assurés de rester. C’est le cas de Benjamin Pavard (26 ans). Sous contrat jusqu’en 2024, le Français a ouvert la porte à un départ cet hiver avant de faire machine arrière et de jurer fidélité aux Munichois.

La balle est dans le camp du Bayern, même si l’Inter Milan a été cité comme un possible point de chute. Autre cas à régler : celui de Serge Gnabry (27 ans). En fin de contrat l’été dernier, il avait été retenu moyennant un très gros salaire pouvant atteindre 19 millions d’euros par an au maximum. Mais l’international allemand, dont l’attitude déplaît au club, n’est pas à la hauteur sur le terrain. Les Allemands tentent encore de discuter avec lui mais si une offre intéressante arrive cet été, ils ouvriront la porte. Enfin, ils devront aussi régler le cas de João Cancelo, prêté avec option d’achat par Man City (70 millions d’euros) et mécontent de son temps de jeu. On l’a bien compris, le Bayern Munich, qui rêve toujours de l’Anglais Harry Kane, prépare déjà l’avenir.