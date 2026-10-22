MU : Jamie Carragher détruit Bruno Fernandes

Rien ne va plus à Manchester United. Battus par Côme en Ligue des Champions, les Red Devils traversent une période particulièrement inquiétante, avec désormais sept rencontres consécutives sans la moindre victoire, toutes compétitions confondues. Une mauvaise dynamique qui se reflète au classement : les Mancuniens occupent la 20e place de la Ligue des Champions avec seulement trois points en trois journées, tandis qu’ils pointent au 13e rang de Premier League avec sept unités. Et les tensions commencent à apparaître publiquement. Après la rencontre, Bruno Fernandes a notamment remis en question les choix tactiques de Michael Carrick, regrettant le manque de pressing de son équipe et expliquant que les consignes étaient de laisser davantage le ballon à l’adversaire. Des déclarations qui ont provoqué la colère de Jamie Carragher, présent sur le plateau de CBS Sports Golazo après le match. « Pour Bruno Fernandes, c’est une honte, vraiment. Quand on repense à la saison dernière, il a été élu joueur de l’année grâce à Michael Carrick. Il n’aurait jamais reçu cette récompense sans lui, parce que Carrick l’a replacé à son meilleur poste », a lancé l’ancien défenseur de Liverpool, particulièrement remonté contre le capitaine mancunien.

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Jamie Carragher est ensuite allé encore plus loin en remettant directement en cause l’attitude du Portugais sur le terrain et son rôle de capitaine. « Depuis des années, Bruno Fernandes montre que Manchester United ne sait pas presser. Il court partout pour impressionner les supporters, comme un enfant dans une cour de récréation. Les gens pensent qu’il travaille énormément, mais il détruit l’équilibre du reste de l’équipe », a-t-il dénoncé. L’ancien international anglais a également pris l’exemple de Brian Robson, capitaine emblématique des Red Devils, pour souligner la différence de comportement entre les deux joueurs. « Il n’a jamais rejeté la responsabilité sur son entraîneur ou ses coéquipiers. Il continuait à se battre pour Manchester United. Voir Bruno pointer constamment du doigt ses partenaires et remettre en question son entraîneur publiquement, c’est une honte absolue. Ce n’est pas ce qu’un capitaine de Manchester United devrait faire », a-t-il insisté. Si Carragher estime également que Michael Carrick pourrait finir par devoir quitter son poste, il refuse de faire de l’entraîneur l’unique responsable de la crise actuelle. Une situation délicate pour Manchester United, qui devra rapidement retrouver des résultats avant son prochain rendez-vous européen face à l’AS Rome, sous peine de compromettre davantage ses chances de qualification pour la suite de la Ligue des Champions.