Villarreal - Rennes : les compositions officielles

Après deux intenses soirées de Ligue des Champions, place à la Ligue Europa sur Foot Mercato ! Villarreal accueille ce jeudi, à l’Estadio de la Ceramica, le Stade Rennais dans le cadre de la deuxième journée de phase de poules de la compétition. Une rencontre très attendue dans ce groupe F qui verra s’affronter deux formations qui n’ont pas pris le même départ sur la scène européenne. Et pour cause, si les hommes de Bruno Genesio ont démarré cette phase de poules avec une victoire pleine d’autorité face au Maccabi Haïfa (3-0), le sous-marin jaune a été surpris par le Panathinaïkos (0-2) pour son entrée en lice. Loin de leur base et de leurs supporters, les Bretons auront à cœur d’enchaîner un second succès consécutif en Ligue Europa et ainsi consolider leur première place dans ce groupe F (3pts). En face, Villarreal voudra à tout prix se racheter devant son public et enfin lancer sa saison européenne.

La suite après cette publicité

Cette rencontre sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h. Pour ce second match de Ligue Europa de la saison, Bruno Genesio mise sur la continuité en maintenant sa confiance en ses hommes forts des dernières rencontres. Dans son traditionnel schéma articulé en 4-2-3-1, le technicien tricolore a en effet décidé de titulariser Berdug Yildirim en pointe. Ce dernier sera soutenu sur le front de l’attaque par Ludovic Blas, Désiré Doué et Ibrahim Salah. Baptiste Santamaria et Benjamin Bourigeaud sont présents au milieu, devant une défense composée de Guéla Doué, Armed Omari, Arthur Theate et Adrien Truffert. Concernant la composition de Villarreal, Pacheta aligne également un système de jeu en 4-2-3-1, articulé autour d’une paire de sentinelles expérimentée composée d’Etienne Capoue et Dani Parejo. Titulaire indiscutable dans le schéma tactique du sous-marin jaune, Alexander Sorloth est aligné en pointe.

Compositions des équipes :

Villarreal : Reina - Femenia, Mandi, Gabbia, Moreno - Capoue, Parejo - Baena, Trigueros, Pino - Sorloth.

La suite après cette publicité

Rennes : Mandanda - G.Doué, Omari, Theate, Truffert - Santamaria, Bourigeaud - Blas, D.Doué, Salah - Yildirim.