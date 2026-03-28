EdF : changement de date pour l’annonce de la liste pour le Mondial

Initialement prévue le 13 mai, l’annonce de la dernière liste de Didier Deschamps à la tête des Bleus, et accessoirement celle pour la Coupe du Monde, sera finalement décalée d’un jour. Comme l’a annoncé le sélectionneur tricolore en conférence de presse ce samedi, cette situation fait suite au report du match du PSG face à Lens, qui se tiendra le 13.

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« Les joueurs ont tous envie de jouer. Ils font partie de cette liste. La liste sera décalée au 14 au soir à cause du match du PSG. C’est le moment de faire le turnover. Je veux revoir le maximum de joueurs sur le terrain. Je ne veux prendre aucun risque avec les joueurs », a indiqué DD à la veille de la rencontre amicale face à la Colombie.