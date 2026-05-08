Le vestiaire du Real Madrid est écoeuré par Fede Valverde

José Mourinho a du travail. Que ce soit lui ou un autre, il faudra se retrousser les manches pour remettre sur de bons rails le Real Madrid. Au-delà de l’aspect sportif, le prochain entraîneur de la Casa Blanca devra remettre de l’ordre dans un vestiaire où règne le chaos. Mais aussi le KO. Hier, Aurélien Tchouameni et Fede Valverde ont disputé un second round après une première altercation à l’entraînement mercredi à la suite d’un tacle appuyé de l’Uruguayen sur le Français. Hier, Valverde, qui est vice-capitaine du club rappelons-le, n’était pas redescendu. Il a refusé de serrer la main à l’international tricolore, qu’il a accusé d’avoir balancé des informations à la presse à la suite de leur premier accrochage. Ce que l’ancien de Monaco a démenti. Mais l’Uruguayen ne l’a pas lâché d’une semelle à l’entraînement.

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La tension a continué de monter et finalement, cela a fini par péter. Coup de poing, gifle ou simple incident, Valverde a terminé à l’hôpital et avec trois points de suture. Le Real Madrid est intervenu pour calmer tout le monde lors d’une réunion de crise et a annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre des deux joueurs concernés. Dans la soirée, le milieu uruguayen a présenté ses excuses lors d’un long communiqué de presse assez bancal au moment d’expliquer les raisons de sa blessure. Il a nié avoir été frappé par Tchouameni. De son côté, le Français est resté silencieux. Mais un journaliste d’El Chiringuito a indiqué que le joueur, qui est décrit comme un joueur calme dans le groupe, était très affecté après ces incidents avec son coéquipier. Voilà où nous en étions hier soir.

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Le vestiaire a choisi son camp

Ce vendredi matin, de nouvelles révélations ont été faites sur ce sujet bouillant. Sur le plateau d’El Chiringuito, un journaliste a indiqué : « Tchouameni a été plutôt patient avec Valverde, dont l’entraînement a été très moche.» L’attitude de l’Uruguayen a été pointée du doigt par le Real Madrid. Onda Cero indique : « ce que pensent ceux qui ont été à Valdebebas, c’est que celui qui a franchi une ligne rouge, c’est Valverde.» Miguel Serrano, un journaliste présent sur la radio ibérique, a ajouté : « pour moi, il y a un coupable clair qui est Valverde… on me parle de trois interventions de Valverde sur Tchouameni pour faire mal.» Le sentiment est le même du côté du vestiaire, qui a choisi son camp dans cette affaire.

Un membre a confié à AS : « il y est vraiment allé fort… On s’y attendait (…) C’est très grave ; mais il y a aussi d’autres choses qui se sont passées et qui ne sont pas connues.» Il a conclu en ajoutant : « c’est vraiment triste, j’espère que ça (la saison, ndlr) se terminera au plus vite.» Du côté de la Cadena SER, Anton Meana a indiqué : « nombreux sont les coéquipiers de Fede qui pensent qu’il est allé trop loin avec Tchouameni. Ils considèrent que le comportement de l’Uruguayen envers le Français à l’entraînement était excessif. Les joueurs ne justifient rien, mais ils expliquent ce qui s’est passé. Une partie du vestiaire nous a confié être extrêmement déçue par Valverde. » Du côté de la direction, on a avoué après le premier incident. « C’est le football ». Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura un avant et un après entre le Français, qui reproche à son coéquipier son comportement avec Xabi Alonso, et l’Uruguayen, qui l’accuse d’être une taupe. Un joueur qui a Arbeloa de son côté. Ambiance.