Ligue des Champions

La grande annonce de Rui Costa sur l’avenir de José Mourinho

José Mourinho @Maxppp

Benfica retrouve le Real Madrid ce soir lors des barrages aller de la Ligue des Champions (21h), trois semaines après son succès sur la Casa Blanca lors du dernier match du premier tour, et ce fameux coup de tête d’Anatoliy Trubin à la dernière seconde, qui a qualifié les siens aux dépens de l’OM. Pour José Mourinho aussi, ce sont des retrouvailles avec son ancien club.

D’après la célèbre émission espagnole El Chiringuito, le Special One devrait rester à Benfica la saison prochaine. C’est Rui Costa en personne qui l’a confirmé au média. « Oui, il restera », synthétise le président lisboète. Mourinho possède encore 18 mois de contrat, mais une clause lui permet de s’en aller en fin de saison. Benfica peut également choisir de mettre fin à cette relation en juin prochain.

