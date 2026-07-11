Real Madrid : retournement de situation total pour l’avenir de Vinicius Jr !

Vinicius Jr vit des heures délicates. Eliminée de la Coupe du Monde après la défaite du Brésil face à la Norvège d’Erling Haaland, la star de la Seleção a rapidement confié sa frustration. «Presque quatre ans plus tard, je réfléchis à nouveau à ce que je pourrais écrire après une frustration lors d’une Coupe du monde. J’ai vu tant de personnes de tous âges me soutenir et adhérer à notre rêve, et il serait injuste de rester silencieuse. Mais j’avais besoin de quelques jours pour réfléchir. Porter le maillot de l’équipe nationale est la plus grande fierté de ma vie, et être éliminé en huitièmes de finale d’une Coupe du monde est un sentiment très difficile à expliquer», avouait le joueur de 25 ans.

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Désormais, le natif de São Gonçalo va pouvoir se concentrer pleinement sur le Real Madrid. Il faudra toutefois régler un point essentiel dans les semaines à venir : à savoir son avenir. En effet, à un an de la fin de son contrat, les négociations avec les Merengues sont au point mort et, selon plusieurs médias espagnols, dont Marca, l’idée d’un transfert XXL commençait même à être envisagée en interne. Les exigences salariales du Brésilien, qui souhaiterait devenir le joueur le mieux payé de l’effectif, compliqueraient les discussions.

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Le Real Madrid reprend confiance

Une situation suivie de près par plusieurs grands clubs européens ainsi que par l’Arabie saoudite. Arrivé sur le banc du club madrilène, José Mourinho voit, de son côté, un premier très gros dossier à gérer. Pourtant, si la crainte d’un départ reste d’actualité, la presse espagnole indique, ce samedi, que les perspectives ont beaucoup changé et l’optimisme recommence à s’installer dans le club. En effet, d’après le quotidien AS, repris par Sport, l’ambiance entre les deux partis s’est améliorée ces derniers jours après une conversation qui a permis de rapprocher les positions des parties.

Le média affirme même que la direction de la Casa Blanca et l’international auriverde (54 sélections, 13 buts) prévoient de tenir une réunion fin juillet dans le but de poursuivre les négociations, qui étaient complètement au point mort depuis des mois. Une bonne nouvelle pour la formation présidée par Florentino Perez, bien décidée à retrouver les sommets du football espagnol et européen après deux saisons blanches. Auteur de 22 buts et 14 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, le numéro 7 du Real Madrid pourrait donc finalement rapidement s’inscrire dans la durée dans la capitale espagnole. Affaire à suivre…