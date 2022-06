JT Foot Mercato : les dossiers chauds qui affolent le PSG

La suite après cette publicité

Luis Campos a du pain sur la planche dès cet été

Selon nos informations, Nice et Paris veulent rapidement trouver un accord permettant à Christophe Galtier d'être le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. L'OGC Nice réclame une indemnité de transfert entre 8 et 10 M€, sauf que les Parisiens ne veulent pas dépasser les 5 millions. Du coup la possibilité d'inclure des joueurs du club francilien est de plus en plus sérieuse. Le nom d'Eric Junior Dina-Ebimbe a été proposé, comme celui de Djeidi Gassama que Nice rêve de recruter cet été. Au milieu de terrain, si l'AC Milan a un accord avec Renato Sanches, le club lombard n'en a pas avec Lille. Le PSG espère toujours signer le Portugais du LOSC pour densifier son milieu de terrain. Par ailleurs, si Vitinha est tout proche de rejoindre la capitale, Seko Fofana fait aussi partie des petits papiers du club parisien. D'après nos informations, le RC Lens demande entre 35 et 40 M€, en échange de son joueur. En défense, les noms de Milan Škriniar (Inter), Sven Botman (Lille) et Gabriel (Arsenal) sont évoqués. Toujours selon nos informations, les Parisiens n'ont pas capitulé dans le dossier Robert Lewandowski et espèrent signer l'attaquant polonais cet été.

Adrien Rabiot parmi les indésirables de la Juve

En Italie maintenant, la Juventus veut se débarrasser d'Adrien Rabiot et plusieurs clubs semblent s'y intéresser. Même si la cote de l'ancien joueur du PSG est loin d'être incroyable en France, il est tout de même le troisième joueur le plus utilisé côté Bianconeri l'an passé. Mais l'arrivée de Paul Pogba pourrait lui faire de l'ombre, d'autant qu'il ne lui reste qu'une année de contrat. Le club turinois réclame entre 15 et 20 M€ et plusieurs équipes anglaises se sont intéressées à lui ces derniers mois et pourraient ainsi en profiter.

L'officiel du jour

Nayef Aguerd est désormais un joueur de West Ham. Après son message d'adieu pour Rennes, sa signature dans le club de Londres est actée. Il est désormais un joueur des Hammers, après deux saisons en Bretagne. Il s'en va en échange d'un chèque d'environ 35 M€.