OM : le Napoli fixe un prix démentiel pour Arkadiusz Milik

Désireux de renforcer son attaque, l’Olympique de Marseille s’active sérieusement pour satisfaire André Villas-Boas cet hiver. Ces dernières heures, deux noms bien connus sont d’ailleurs sortis en ce sens : le Polonais du Napoli Arkadiusz Milik (26 ans) et le Montpelliérain Gaëtan Laborde (26 ans). Le premier a inscrit 38 buts en 93 matches de Serie A, mais ne fait plus partie des plans de Gennaro Gattuso, tandis que le deuxième est l’un des titulaires inamovibles de Michel Der Zakarian (6 buts en 17 matches de L1 cette saison).

Sur le papier, les Phocéens ciblent deux options séduisantes. Hier, la presse italienne faisait même des Olympiens les grands favoris du dossier Milik. La raison, l’un des concurrents de l’OM, l’Atlético de Madrid, ne serait pas disposé à payer plus de 5 M€ pour le compatriote de Robert Lewandowski. Ce lundi midi, André Villas-Boas a confirmé l’intérêt marseillais pour le Napolitain, mais le Portugais a lâché plusieurs bémols.

Naples est très gourmand

« Ce n'est pas l'unique option, c'est la plus dure à concrétiser. C'est un joueur important. Ce n'est pas simple en ce moment. On va discuter à nouveau avec le propriétaire pour ce mercato, savoir où on peut aller et ce qu'on peut faire. (…) On a démontré un intérêt, on n'est pas en conversation avec le club ou le joueur, ce n'est pas avancé. C'est un intérêt qui est sorti dans la presse italienne. On n'est pas si avancé que cela. » Et pour cause.

RMC Sport révèle en effet que le Napoli a des exigences financières très élevées pour un joueur à qui il ne reste plus que six mois de contrat. Les Partenopei réclament pas moins de 15 M€ ! Un prix logiquement jugé trop haut par la direction de l’OM. Ce qui explique aussi pourquoi l’Atlético est rapidement passé à autre chose. L’OM fera-t-il changer d’avis Naples ? Pas sûr, d’autant que RMC Sport ajoute que les Phocéens explorent d’autres pistes ces dernières heures.