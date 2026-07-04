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Coupe du Monde 2026 : revirement de situation pour Angleterre-Mexique

Par Allan Brevi
1 min.
Harry Kane @Maxppp
Mexique Angleterre
winamax
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Alors que la FIFA envisageait initialement de modifier le coup d’envoi du huitième de finale entre l’Angleterre et le Mexique en raison de risques d’orages à Mexico, la situation a finalement évolué dans l’autre sens. La rencontre, qui devait être avancée à 19h00 pour des raisons de sécurité liées aux conditions météorologiques, devrait finalement être maintenue à 18h00 heure locale (2h heure française), la FIFA revenant sur sa décision après une forte contestation des différentes parties concernées.

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Ce revirement intervient après la colère exprimée par les fédérations anglaise et mexicaine, particulièrement opposées à ce changement de dernière minute. Malgré les inquiétudes initiales liées à la météo, l’instance dirigeante a donc choisi de rétablir l’horaire prévu, sauf nouvel ajustement de dernière minute en fonction de l’évolution des conditions climatiques.

Pub. le - MAJ le
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