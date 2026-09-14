Premier League : les coulisses de l’incroyable fiasco de la VAR sur le but d’Haaland

Il n’aura fallu que quatre journées pour que le premier scandale arbitral de la saison éclate. L’organe d’arbitrage du football anglais, Pro Ref, a reconnu une erreur du VAR lors du derby remporté par Manchester City face à Manchester United (0-1). Si la position d’Erling Haaland sur l’unique but de la rencontre était bien licite, l’instance indique que la réalisation aurait dû être annulée pour un hors-jeu d’Enzo Fernandez. Bien que ce dernier n’ait pas touché le ballon, sa tentative de tête perturbait l’action, ce qui aurait dû pousser l’arbitrage vidéo à réclamer un visionnage en bord de terrain.

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L’arbitrage s’est trompé sur Enzo Fernandez

Une décision qui a provoqué la colère du côté de Manchester United. «Se tromper à ce point, c’est tout simplement sidérant», a notamment lâché Wayne Rooney, qui s’est dit «tellement fatigué» de la VAR. Même constat chez Lisandro Martinez, directement impliqué dans l’action. «Il était là, devant moi, et je suis allé vers lui. C’est pour ça que Haaland était libre derrière», a expliqué le défenseur argentin, dénonçant une «injustice». Pro Ref a finalement présenté ses excuses aux Red Devils et annoncé qu’un nouvel examen de l’incident allait être mené.

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Mais les coulisses de cette décision interrogent encore davantage. Selon The Athletic, l’arbitre VAR, Matt Donohue, s’est focalisé sur la mauvaise question concernant Enzo Fernández. Le hors-jeu semi-automatique a permis de confirmer la position licite du Norvégien, tandis qu’aucun contact de Fernandez avec le ballon n’a été détecté. Le problème est que le VAR n’a ensuite pas suffisamment étudié le positionnement du milieu de City sur Martinez et le gardien Senne Lammens.

Trois niveaux de contrôle qui ont failli

D’autant plus qu’un arbitre assistant de Premier League se trouvait aux côtés de Donohue à Stockley Park avec, entre autres, pour mission de le challenger si la mauvaise procédure était suivie. Plus loin, une salle d’opérations permet également aux responsables de Pro Ref et aux membres du VAR Hub de suivre les rencontres en direct. Particularité ce dimanche : il n’y avait qu’un seul match de Premier League à surveiller à ce moment-là. Ces responsables disposent même d’une ligne directe avec le VAR afin d’intervenir lorsqu’une décision semble manifestement incorrecte ou qu’un élément essentiel n’a pas été pris en considération.

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Malgré tout ce dispositif et trois niveaux de contrôle, personne n’a permis de rectifier l’erreur. Un énorme couac qui relance inévitablement les critiques sur l’utilisation de l’assistance vidéo en Angleterre. La polémique est d’autant plus importante que l’expulsion de Phil Foden en début de rencontre avait déjà suscité de nombreuses réactions. Pour Manchester United, le sentiment d’injustice reste immense : une technologie semi-automatique, plusieurs officiels et différents niveaux de supervision n’auront finalement pas suffi à empêcher une erreur décisive dans le derby mancunien. «Si c’est désormais cette interprétation du fait de ne pas interférer avec le jeu, alors c’est vraiment inquiétant pour moi. C’est une explication stupéfiante», expliquait Carrick à l’issue du match.