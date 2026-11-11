Équipe de France : Zinedine Zidane justifie son choix pour Senny Mayulu

Alors que plusieurs forfaits ont touché l’équipe de France ces derniers jours, à l’image de Pierre Kalulu, remplacé par Saël Kumbedi, de Marcus Thuram, remplacé par Éli Junior Kroupi, ou encore d’Aurélien Tchouaméni, qui ne devait pas être remplacé, le forfait désormais acté de Kylian Mbappé face à l’Italie a poussé Zinedine Zidane à faire appel à un nouveau renfort. Le sélectionneur des Bleus a ainsi décidé de promouvoir Senny Mayulu, initialement convoqué avec les Espoirs. Le titi du Paris Saint-Germain rejoint donc le groupe des A en vue du choc face à l’Italie en Ligue des Nations. Présent en conférence de presse ce mercredi soir, à la veille de la rencontre, Zinedine Zidane a expliqué son choix.

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« Il peut jouer dans cette position (en 9) et au milieu du terrain, il fait de bonnes choses avec Paris, c’est un jeune joueur, j’aime sa technique, ce qu’il fait, il était sur nos listes. On fait cela avec cohérence. Sur une liste de joueurs et Senny est avec nous, j’en suis content », a expliqué l’ex-coach du Real Madrid. Le technicien français a également précisé sa volonté concernant le positionnement de ses joueurs : « ce que je veux, je veux voir le joueur, en sélection quand je veux voir un joueur, c’est dans sa position. On essaye de s’adapter. Pour Warren, ce n’est pas le cas. Warren l’idée, c’est de le voir au milieu de terrain dans sa position. » Voilà qui est dit.