Mercato : la grosse annonce de Théo Hernandez sur son avenir

Un an après son arrivée à Al-Hilal, Théo Hernandez envisage déjà l’avenir. L’international tricolore, qui a signé un contrat de 3 ans avec le club saoudien, entend revenir en Europe à la fin de son aventure. Dans un entretien accordé à Marca, il a même révélé qu’il envisageait de revenir jouer en Liga, qu’il avait quittée en 2019 pour rejoindre l’AC Milan.

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«Ce n’est pas définitif (le fait de jouer en Arabie saoudite, ndlr). J’espère revenir jouer en Europe un jour. J’ai signé un contrat de trois ans en Arabie saoudite et j’en suis ravi. Après, je ne sais pas ce qui se passera, mais j’espère revenir en Europe. C’est vrai que lorsque je suis arrivé au Real Madrid, j’étais très jeune, et que la meilleure option était Milan. J’y ai passé de très bons moments, c’était chez moi. Je garde ce sentiment de ne pas avoir tout donné pour atteindre mes objectifs en Espagne, mais j’ai tout donné à Milan et j’espère retourner en Espagne un jour. L’Atlético de Madrid l’été dernier ? Il y avait plusieurs offres, mais au final j’en ai discuté avec mon agent et ma famille et je pense que la meilleure option était l’Arabie saoudite.»