OM : l’audition désastreuse de Stéphane Richard devant la DNCG

Il était un peu avant 20h quand le gendarme financier du football français, la DNCG, a rendu son verdict pour l’Olympique de Marseille. « Un sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG ». Une annonce brève pour inviter le club phocéen à se représenter. Et pour cause. Au vu des dernières informations parues sur l’audition de Stéphane Richard, l’OM n’a pas gagné des points. La Provence indique que les Marseillais n’ont pas souhaité réagir à cette décision, mais les éléments dévoilés par L’Équipe ne vont pas servir la cause du nouvel homme fort de l’OM, Stéphane Richard.

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L’ancien patron d’Orange ne prendra officiellement ses fonctions qu’à partir du 3 juillet prochain, mais c’est bien lui qui gère désormais les dossiers chauds. Et hier, il s’est raté. Le journal révèle que Richard a agacé son auditoire d’entrée de jeu en arrivant à 9h50, soit avec 20 minutes de retard. Pas très sérieux pour un rendez-vous aussi crucial. Et ce n’est pas tout. Stéphane Richard s’est présenté tout seul. À l’heure où l’OM vient de se voir infliger une amende de 10 M€ et une exclusion avec sursis de coupe d’Europe par l’UEFA pour non-respect de ses engagements financiers, la DNCG a été plus que surprise de voir le dirigeant olympien ne pas être accompagné de Frank McCourt et/ou par d’autres membres du directoire.

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L’OM misait sur une exclusion de l’OL des coupes d’Europe

Un détail qui n’a pas été très apprécié puisque L’Équipe indique que la DNCG a eu l’impression de voir Richard «arriver la fleur au fusil, sur la forme comme sur le fond». L’audition s’est terminée à 11h05 et le gendarme financier du football français a demandé à l’OM de revenir «avec un dossier plus carré, un budget mieux structuré et réaliste». Pour un premier passage devant la DNCG en tant que nouveau patron de l’OM, Stéphane Richard s’est raté et l’OM ne doit ce « sursis » accordé qu’à la réputation sérieuse de Frank McCourt. Reste maintenant à savoir si l’Américain apportera ou non les garanties nécessaires.

En clair, l’OM va devoir justifier son budget et surtout réaliser des ventes pour démontrer son désir réel d’équilibrer ses finances. Les Phocéens n’auront sans doute pas le droit à l’erreur, car le quotidien a fait une autre révélation. Avant la prestation ratée de Richard hier matin, la DNCG avait été surprise lors des premières discussions informelles avec certains dirigeants marseillais à l’issue de la saison 2025/2026 de Ligue 1. En effet, certains à l’OM tablaient déjà sur une exclusion de l’OL des coupes d’Europe, ce qui aurait permis à l’OM d’avoir une chance de disputer la Ligue des Champions. Une position très présomptueuse puisqu’au final, c’est l’OM qui a été à deux doigts d’être exclu par l’UEFA et l’OL s’est défendu devant la DNCG en envoyant, non pas uniquement un dirigeant, mais une équipe bien plus fournie et composée de nombreux juristes et autres commissaires aux comptes.