Serie A : Victor Osimhen offre une 8e victoire à l'arrachée à Naples !

Suite de la huitième journée de Serie A ce dimanche, avec le déplacement du Torino à Naples. Des Napolitains toujours invaincus cette saison et qui voulaient reprendre leur première place au classement, après la victoire de l'AC Milan samedi soir face au Hellas Vérone (3-2). Les Granata, 12e de Serie A, avaient vu leur série de quatre matches sans défaite s'arrêter suite à leur défaite dans le derby de Turin contre la Juventus (0-1). Luciano Spalletti alignait son équipe en 4-3-3, avec un trio offensif Politano-Osimhen-Insigne. Le Torino se présentait en 3-4-3, avec notamment Rodriguez et l'ancien nantais Djidji en défense, mais perdait son capitaine, Mandragora, dès les premières minutes de la rencontre, contraint de céder sa place sur blessure à Koné (8e).

Naples prenait le contrôle de la rencontre, sans parvenir à ouvrir le score. Insigne manquait l'occasion de donner l'avantage à son équipe sur penalty, arrêté par Milinkovic-Savic (27e). Au retour des vestiaires, Di Lorenzo trompait le gardien turinois de la tête, sur un centre de Ruiz, mais son but était finalement refusé pour une position de hors-jeu (59e). Lozano touchait le poteau (63e), avant qu'Ospina ne sauve le Napoli en sortant la frappe de Brekalo (65e). Il fallait attendre la 80e minute pour qu'Osimhen - auteur de son cinquième but de la saison - ne délivre les Napolitains, à la suite d'un cafouillage dans la surface, et n'offre la huitième victoire en huit rencontres aux Azzurri (1-0). Lors de la prochaine journée, Naples ira défier l'AS Rome sur sa pelouse, le Torino recevra le Genoa.

