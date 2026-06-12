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Coupe du Monde

CdM 2026, USA : Mauricio Pochettino avertit le Paraguay

Par Tom Courel
1 min.
Mauricio Pochettino @Maxppp

Alors que le Mexique a parfaitement entamé sa Coupe du Monde 2026 après une victoire face à l’Afrique du Sud (2-0), un autre pays organisateur veut faire le show du côté de Los Angeles : les États-Unis. Dans la nuit de vendredi à samedi (3h), les hommes de Mauricio Pochettino défieront le Paraguay. Un adversaire qui n’avait pas participé à la compétition depuis 16 ans. Le sélectionneur de 54 ans était d’ailleurs présent en conférence de presse pour exprimer ses ambitions avant ce duel.

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« Si nous n’atteignons pas la finale et que nous ne gagnons pas la Coupe du Monde, alors, à mes yeux, ce ne sera pas un succès », a-t-il indiqué dans un premier temps, avant de poursuivre sur la préparation du groupe. « Nous essayons de tout mettre en place pour que les joueurs puissent performer. Le niveau physique et tactique est important, mais le plus important est mental et émotionnel. L’état d’esprit a commencé à changer et nous avons adopté la culture de ce pays, qui est le numéro un en matière de compétitivité. » Si le peuple états-unien frémit d’impatience, l’ancien entraîneur du PSG sait que les supporters seront présents en nombre.

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