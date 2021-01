PSG : Mauricio Pochettino positif au Covid-19

Pour son troisième match sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino s'est non seulement offert un succès prestigieux face à l'OM (2-1) lors du Trophée des Champions, mais aussi son premier trophée en tant qu'entraîneur. Malheureusement pour le technicien argentin, ce dernier ne pourra diriger son équipe face à Angers samedi (21 heures).

En effet, le club parisien a annoncé ce vendredi soir que son nouveau coach était positif au Covid-19. « Mauricio Pochettino est confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino assureront le relai à partir de demain à Angers, » précise le communiqué des champions de France. Ces derniers jours, Rafinha, Colin Dagba et Thilo Kehrer avaient également été positifs au Covid-19.