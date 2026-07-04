Menu Rechercher
Commenter 3
Coupe du Monde

Equipe de France : l’invraisemblable total de passes réussies du Paraguay

Par Valentin Feuillette
Paraguay @Maxppp
Paraguay 0-0 France
winamax
1 13.0 N 2.85 2 1.48 bonus 100€

Opposé à l’équipe de France en 8e de finale de Coupe du Monde 2026, le Paraguay a choisi d’évoluer très bas, en bloc compact dans ses 30 mètres, laissant volontairement la possession aux Bleus. Une stratégie défensive clairement assumée qui a réduit l’espace et limité les initiatives adverses dans les premières minutes.

La suite après cette publicité

Après un quart d’heure de jeu, la domination française est nette, avec une possession écrasante (86 %) et plus d’une centaine de passes côté tricolore contre seulement 14 pour les Paraguayens, quasiment privés de ballon dans ce début de rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier