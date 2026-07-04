Equipe de France : l’invraisemblable total de passes réussies du Paraguay

Opposé à l’équipe de France en 8e de finale de Coupe du Monde 2026, le Paraguay a choisi d’évoluer très bas, en bloc compact dans ses 30 mètres, laissant volontairement la possession aux Bleus. Une stratégie défensive clairement assumée qui a réduit l’espace et limité les initiatives adverses dans les premières minutes.

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Après un quart d’heure de jeu, la domination française est nette, avec une possession écrasante (86 %) et plus d’une centaine de passes côté tricolore contre seulement 14 pour les Paraguayens, quasiment privés de ballon dans ce début de rencontre.