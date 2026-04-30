Aston Villa : Ollie Watkins, l’arme fatale qui veut convaincre les Three Lions

Alors qu’Aston Villa se prépare à affronter Nottingham Forest en demi-finale de Ligue Europa ce jeudi (21h00), un nom est plus que jamais attendu sur la pelouse du City Ground : Ollie Watkins. En effet, l’explosion du renard des surfaces semble avoir fait des dégâts en Angleterre et cette rencontre 100% anglaise pourrait à nouveau le mettre sous le feu des projecteurs. L’attaquant de 30 ans s’est imposé comme le leader offensif de son équipe au fil du temps, et si son efficacité devant le but est tout autant à souligner que sa polyvalence sur les pelouses de nos voisins, nul doute que les hommes d’Unai Emery peuvent aller sur la dernière marche de la compétition. Sur la scène européenne notamment, le buteur comptabilise quatre buts et une passe décisive en douze rencontres, dont une réalisation contre Bologne en quart de finale.

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Par ailleurs, l’arme offensive des Villans semble être sollicitée ces derniers jours. Son profil de faux neuf et de finisseur pointilleux séduit outre-Manche, ce qui signifie que le mercato estival pourrait bien amener de la nouveauté durant la suite de sa carrière. Certes, il est au cœur d’un projet ambitieux avec sa formation, actuellement cinquième de première division anglaise et quasiment qualifiée pour la prochaine C1, mais l’attaquant pourrait prendre la porte de sortie. Un probable départ de Birmingham qui le propulserait dans un nouvel effectif juste après sa Coupe du Monde… ou pas. À ce jour, c’est la question qui se pose. Aura-t-il l’opportunité de faire le voyage en Amérique du Nord au mois de juin ?

Des performances révélatrices pour filer au Mondial avec les Three Lions

Lors du dernier rassemblement des Three Lions, le coach de la sélection avait opté pour une liste élargie de 35 joueurs, avec plusieurs surprises. Sauf que dans cette panoplie, Thomas Tuchel n’avait pas indiqué le nom du buteur. Si Morgan Rogers, son coéquipier en club, avait été appelé dans l’entrejeu des Anglais, lui n’avait pas sa place selon le technicien allemand. Face à une concurrence plus que rude, puisque Dominic Calvert-Lewin, Harry Kane ou encore Dominic Solanke étaient présents lors de ce rassemblement printanier, sa place était forcément en danger. Mais alors que les semaines défilent et que Tuchel va devoir faire des choix sur le plan offensif dans quelques semaines, l’homme vêtu de violet patiente, encore et toujours, à la recherche d’un appel téléphonique synonyme de rêve.

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Auteur de deux buts pour un total de sept apparitions depuis 2021 en sélection, on ne peut pas dire qu’il ait eu sa chance ni le temps de prouver avec le maillot blanc. Toutefois, sa régularité, sa maturité et son impact dans les grands rendez-vous ont toujours été à souligner. Grâce à cela, mais également au temps de jeu conséquent qui lui est donné sous les ordres de son coach espagnol, il pourrait bien être l’un des grands gagnants de la prochaine liste de Tuchel. Évidemment pour lui, il va falloir garder le cap en championnat et se montrer présent jusqu’au bout du bout en Ligue Europa pour avoir la chance et l’honneur de déposer ses bagages sur le continent nord-américain. Pour rappel, les Anglais joueront la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica, début juin en Floride, avant la compétition. Reste à savoir si le natif de Newton Abbot pointera le bout de son nez à ce moment précis ou si son début d’été ressemblera à un probable échec.