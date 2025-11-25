FC Barcelone : Ronald Araujo a encore complètement craqué…

Le FC Barcelone n’affiche plus un visage aussi effrayant que celui de la saison dernière, mais les Blaugranas se déplaçaient à Londres pour affronter un Chelsea lui aussi en course pour une place dans le top 8 du classement de la Ligue des Champions. Pour ce match, Hansi Flick avait décidé de titulariser Ronald Araujo pour la troisième fois en cinq rencontres. Le défenseur central uruguayen était même capitaine. Et encore une fois, il a plombé les siens. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Blaugranas avaient rapidement déchanté après l’ouverture du score des Blues sur un but contre son camp gag de Jules Koundé.

Cinq minutes plus tard, Ronald Araujo était averti pour protestation auprès de l’arbitre. Le Barça buvait ensuite le calice jusqu’à la lie et son capitaine n’a rien trouvé de mieux à faire que de commettre une énorme faute sur Marc Cucurella alors que le latéral espagnol ne se trouvait pas spécialement dans une position dangereuse. Logiquement expulsé juste avant la mi-temps (44e) après avoir récolté son deuxième jaune, Araujo a une nouvelle fois mis les siens dans le pétrin en Ligue des Champions. Le souvenir de son expulsion après un craquage face à Bradley Barcola lors du quart de finale retour face au PSG en 2024 est en effet toujours aussi présent, comme celui de sa très mauvaise prestation contre l’Inter l’an dernier. D’ailleurs, le coup d’envoi de la deuxième période n’avait toujours pas été donné qu’Araujo se faisait déjà détruire dans les médias espagnols.

Une fois encore…

« Tu as le droit de protester, mais proteste avec courtoisie et tu ne verras pas le premier carton. Tu as le premier carton, tu sais qu’ils vont venir te défier, ce sont des joueurs rapides. Mais au deuxième, tiens bon, utilise ton physique, tu es très grand, ne te laisse pas aller au sol et frappe fort. Cette expulsion peut pénaliser Araujo, qui n’est pas un titulaire indiscutable dans l’axe de la défense », a indiqué le journaliste de la Cadena COPE, Paco Gonzalez. « Araujo est un défenseur central très maladroit », a ajouté Paco Buyo du Chiringuito, imité par Fernando Sanz. « Il est très maladroit. Quelle maladresse, il a condamné le Barça ». De son côté, Dani Garrido a été aussi sévère au micro de la Cadena SER. « Je ne veux pas en rajouter, mais sa première mi-temps a été difficile à digérer. Mon Dieu, Araujo… Cette erreur est lamentable ». «Araujo s’est auto-expulsé», a poursuivi Sport.

Au retour des vestiaires, Estevão et Delap ont corsé l’addition et Chelsea l’a emporté 3 buts à 0. Un succès qui a permis aux Londoniens de grimper provisoirement à la quatrième place du classement. Côté catalan, le Barça est descendu au 15e rang. Et forcément, c’est le visage d’Araujo qu’on retrouve sur toutes les unes en Catalogne. Il écope notamment d’un triste 3/10 dans les notes de Mundo Deportivo, et fait face à des commentaires assassins. « La plus grosse erreur en Ligue des Champions c’est de prendre un jaune pour protestation », a indiqué l’ancien arbitre Eduardo Iturralde Gonzalez sur la Cadena SER. « Personne n’aime laisser son équipe en infériorité numérique. Dans le vestiaire, on voulait gagner et continuer à jouer, mais l’expulsion a coupé le rythme », a indiqué Joan Garcia après le match, ne cherchant pas à accabler son coéquipier. Mais pour les journalistes et les fans, il n’y a pas de doute, le coupable ce soir est bel et bien Ronald Araujo.