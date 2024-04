Bayern : les supporters lancent une pétition pour conserver Thomas Tuchel

Après une énième défaite en Bundesliga fin février, les dirigeants du Bayern Munich et Thomas Tuchel ont décidé de mettre fin à leur collaboration d’un « commun accord » un an plus tôt que prévu. L’ancien entraîneur du PSG devra donc quitter ses fonctions à l’issue de la saison. Entre-temps, les champions de Bundesliga de la saison dernière ont perdu leur titre au profit du Bayer Leverkusen. Les Bavarois se sont également qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions, ce qui a donné des idées à une partie des supporters du Bayern. Une pétition intitulée « nous voulons Juppel (Tuchel) et non (Ralf) Rangnick !» progresse sur Change.org.

« Le FC Bayern a décidé de licencier Thomas Tuchel cet été après la défaite contre le VFL Bochum. Quelle décision atroce ! Malgré la couverture médiatique négative dont il a fait l’objet et la situation du personnel de l’équipe munichoise en proie aux blessures, celui qui a déjà gagné la Ligue des champions a mené son équipe jusqu’en demi-finale de C1. Avec tout le respect que je dois à des candidats comme Emery ou Rangnick, ces entraîneurs n’arrivent pas à la cheville de "Juppel" (…). En tant que fans du FC Bayern, nous voulons insister sur le fait que Thomas Tuchel est l’homme de la situation et qu’il doit être maintenu en poste ! C’est pourquoi nous lançons cette pétition, dans l’espoir d’attirer l’attention des médias et, surtout, des dirigeants du FCB ! Nous voulons Juppel et personne d’autre ! » ont clamé un certain nombre de supporters bavarois. Lancée le 22 avril 2024, elle récolte déjà près de 12 000 signatures.