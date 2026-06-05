La presse assure que l’offre de 150 M€ à venir du Real Madrid sera finalement pour Michael Olise !

Hier soir, Florentino Pérez a lancé un « Qui est-ce ? » version mondiale. Pendant que son rival aux élections présidentielles du Real Madrid, Enrique Riquelme, se ridiculisait en annonçant la signature d’Erling Haaland avant d’être repris de volée par le clan du Norvégien et par Manchester City, le président historique de la Casa Blanca a repris la main en participant à l’émission Horizonte Cuatro. À l’instar de Riquelme, Pérez a lui aussi annoncé du lourd s’il est réélu. Cependant, l’homme d’affaires espagnol a été un peu plus malin que son adversaire. En affirmant qu’il fera une offre de 150 M€ pour une star du football, sans la nommer, le patron des Merengues a suscité la curiosité des socios et de la presse européenne, sans prendre le risque de se faire tacler par des démentis.

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«Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des Champions. (…) L’offre de 150 millions d’euros ne concernera pas Michael Olise. C’est un excellent joueur, mais ce n’est pas lui. Ce ne sera pas Erling Haaland non plus et ce ne sera pas Harry Kane, non. J’ai entendu Jéremy Doku aussi, ce ne sera pas lui. En fait, l’offre de 150 millions ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un galactique. J’ai signé Zidane, Figo, Beckham, Cristiano, Kaká… Ce joueur fait partie de cette catégorie. Avec moi, il y aura donc Mourinho, Konaté, Dumfries et le joueur le plus cher de l’histoire du club car oui mardi, ce sera une offre record pour le club. Nous sommes prêts à payer plus de 150 millions d’euros de frais. Ce transfert de 150 millions d’euros ne concerne pas un défenseur. Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain ou d’un attaquant, c’est un jeune joueur.»

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Olise, l’un des joueurs frisson du moment

Depuis ce matin, la presse continentale essaie donc de trouver qui est le fameux joueur ciblé par Florentino Pérez. Rapidement, tous les regards se sont tournés vers les jeunes stars du Paris Saint-Germain, João Neves et Vitinha. Le premier est souvent décrit comme un joueur très apprécié par Pérez, tandis que le deuxième a souvent été cité comme une piste du Real Madrid ces derniers mois. Depuis, le PSG a fait savoir que Madrid pouvait passer son chemin et que ses deux milieux portugais étaient invendables. Cet après-midi, une nouvelle tendance se dégage. Et contrairement à ce qu’a dit Florentino Pérez, c’est bien pour Michael Olise (24 ans) que la Casa Blanca est prête à payer un montant record de 150 M€.

AS, le Guardian et le Telegraph l’assurent en chœur : Pérez n’a pas dit la vérité sur l’international tricolore et c’est bien lui l’élu. Sur le papier, le choix Olise fait sens. Le milieu offensif du Bayern Munich est l’un des joueurs frisson du moment et sa proximité avec Kylian Mbappé chez les Bleus est un atout pour le Real Madrid. Auteur de 42 buts et de 54 passes décisives en 107 matches, toutes compétitions confondues, avec le club bavarois, Olise a parfaitement su s’imposer chez un grand d’Europe. Reste maintenant à savoir comment réagiront les dirigeants munichois, qui pourraient revendre leur star trois fois plus cher que le montant investi il y a deux ans. Si le PSG a rapidement réagi, le Bayern reste silencieux. Pour rappel, Olise a été recruté en 2024 en échange de 53 M€ et possède un contrat jusqu’en 2029.