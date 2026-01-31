OM : l’incompréhension de Balerdi après le nul face au PFC

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille était très attendu face au Paris FC en Ligue 1. Après son élimination cauchemardesque en Ligue des Champions un peu plus tôt dans la semaine, les Phocéens devaient se rattraper. Mais les Marseillais ont encore été décevants. Alors qu’ils menaient 2-0, ils ont fini par concéder l’égalisation dans le temps additionnel après un penalty concédé par Rulli et transformé par Kebbal (90e+4, 2-2).

La suite après cette publicité

Après la rencontre, le capitaine Leo Balerdi a semblé désemparé. « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. On s’est relâché, on n’est pas bien rentré après les changements. On est conscient de ça et j’espère qu’on va en parler entre nous, car ce ne peut pas nous arriver. Ce n’est pas la première fois, on doit corriger ça. Soutenir Rulli ? Bien sûr, c’est une semaine difficile pour nous, pour tous. Faut continuer de travailler. Aujourd’hui, on a bien fait jusqu’à la dernière minute et ça nous arrive souvent, ce n’est pas possible. »