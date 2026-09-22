Menu Rechercher
Commenter 1
UEFA Nations League

Équipe de France : Zinedine Zidane observe aussi les Espoirs

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Turquie France

Hier, le nouveau staff de l’équipe de France a accueilli les joueurs à Clairefontaine. Tout le monde a pu faire connaissance et prendre part à la première séance d’entraînement durant laquelle Zizou a participé à la mise en place. Ce mardi, ZZ continue d’imposer son style, qui plaît au groupe.

La suite après cette publicité

RMC Sport rapporte qu’il a commencé sa journée en assistant à l’entraînement de l’équipe de France Espoirs, également présente là-bas. Il était accompagné d’une partie de son staff. Puis, il a participé au déjeuner avec toute l’équipe A et Philippe Diallo, le président de la FFF. Plus tard dans la journée, il va diriger un nouvel entraînement. Il sera ouvert au public.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Zinédine Zidane

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier