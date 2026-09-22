Équipe de France : Zinedine Zidane observe aussi les Espoirs

Hier, le nouveau staff de l’équipe de France a accueilli les joueurs à Clairefontaine. Tout le monde a pu faire connaissance et prendre part à la première séance d’entraînement durant laquelle Zizou a participé à la mise en place. Ce mardi, ZZ continue d’imposer son style, qui plaît au groupe.

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RMC Sport rapporte qu’il a commencé sa journée en assistant à l’entraînement de l’équipe de France Espoirs, également présente là-bas. Il était accompagné d’une partie de son staff. Puis, il a participé au déjeuner avec toute l’équipe A et Philippe Diallo, le président de la FFF. Plus tard dans la journée, il va diriger un nouvel entraînement. Il sera ouvert au public.