PL : Mauricio Pochettino donne son top trois des meilleurs joueurs

Cela fait six mois que Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur de Tottenham. Sans poste depuis son éviction des Spurs au mois de novembre, le technicien argentin s'est entretenu au micro de Sky Sports. Il a évoqué son passage à Tottenham, son successeur José Mourinho ou encore sa relation avec le propriétaire du club londonien, Daniel Levy. Celui qui a coaché les Spurs pendant cinq ans et demi en a également profité pour dévoiler selon lui les trois meilleurs joueurs de Premier League.

Il n'a pas mis longtemps à désigner son numéro un, Kevin de Bruyne. En deuxième position, un autre joueur de Manchester City, Sergio Agüero. L'Argentin a mis du temps à mettre un nom sur la troisième place mais a fini par choisi Roberto Firmino. Des joueurs qu'il pourrait recroiser dans le futur. Mauricio Pochettino a avoué lors de cet entretien qu'il aimerait retrouver un poste en Premier League, sans fermer la porte à d'autres propositions à l'étranger. « J'adore l'Angleterre. Mon idée est de continuer à vivre à Londres mais en même temps je suis ouvert à différents pays, à écouter et à voir ce qui se passe », a-t-il dit. Son nom était dernièrement associé à Newcastle, en passe d'être racheté par un fonds d’investissement saoudien.

1st - 🇧🇪

2nd - 🇦🇷

3rd - 🇧🇷



