Le président de Villefranche-Beaujolais enrage contre Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux vont bientôt être fixés. Passés devant le CNOSF, les Marine et Blanc ont encore une chance de se maintenir en Ligue 2, alors que la DNCG les avait rétrogradés en National. Si bon nombre d’observateurs, ainsi que les fans des Girondins, espèrent une issue positive, le président de Villefranche-Beaujolais Philippe Terrier l’a très mauvaise. Pour rappel, le club rhodanien attend de connaître le verdict final de cette affaire pour savoir s’il sera promu en Ligue 2 ou pas. Et ça, M. Terrier ne l’accepte pas.

« Aujourd’hui, je suis très inquiet par rapport à cette décision. Il y a des influences qui sont mises en place. On n'est plus du tout dans l’équité sportive. La DNCG avait fait son travail correctement. Bordeaux a mal travaillé et n’a pas apporté les éléments à temps à la DNCG et aujourd’hui, tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau. Ou la DNCG est reconnue et on considère qu’elle a fait correctement son travail, ou on pense que la DNCG ne sert à rien, qu’on peut y passer en racontant n’importe quoi, en apportant n’importe quel document et après faire appel. Si Bordeaux est repêché avec le CNOSF et l’influence des ministres, je pense que ça fera jurisprudence. Il y aura la justice des gros qui seront allés taper là où il faut, et les petits clubs, qui ont fait leur boulot, on ne les considérera pas. Villefranche sera le nouveau Luzenac de l’année 2022 », a-t-il déclaré à RMC Sport.