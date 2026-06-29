CdM 2026 : le sélectionneur de la Tchéquie démissionne

La Tchéquie n’a pas attendu longtemps avant de commencer sa révolution. Éliminés dès la phase de groupe de la Coupe du Monde 2026 après un parcours raté dans la poule A (deux défaites, un nul et la dernière place), les Tchèques ont annoncé le départ de leur sélectionneur, Miroslav Koubek (74 ans). En charge de la sélection depuis décembre 2025, l’ancien entraîneur du Viktoria Plzen quitte son poste après seulement six rencontres, dont trois dans ce Mondial. Il avait notamment permis à la Nároďák de se qualifier pour sa seconde phase finale de Coupe du Monde, la première fois depuis 2006. Un nouveau coup de tonnerre du côté de la sélection tchèque, après l’annonce de la retraite internationale de Patrik Schick.

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Miroslav Koubek is stepping down as head coach of the Czech national football team by mutual agreement with the Football Association of the Czech Republic 🇨🇿



Coach, thank you for leading us back to the World Cup after 20 years. https://t.co/Zoy65rPTxD pic.twitter.com/0tuQPDCiJv — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 29, 2026

« Miroslav Koubek quitte son poste d’entraîneur principal de l’équipe nationale de football tchèque d’un commun accord avec la Fédération de football de la République tchèque. Merci de nous avoir ramenés à la Coupe du Monde après 20 ans », a annoncé le compte officiel de l’équipe nationale tchèque sur X.