Real Madrid : Aurélien Tchouameni a giflé Fede Valverde

Avec Aurélien Tchouameni et Fede Valverde, le Real Madrid a «un milieu boxe to boxe.» Une petite formule qui est apparue hier sur les réseaux sociaux après une nouvelle altercation entre le Français et l’Uruguayen, qui s’étaient déjà pris le bec et insulté mercredi. Jeudi, un cap a été passé puisque Valverde, qui a refusé de serrer la main de son coéquipier et qui l’accuse d’être la taupe de l’équipe, a fini en sang et à l’hôpital. Accompagné par Alvaro Arbeloa, il a dû se faire poser trois points de suture selon El Chiringuito.

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Plus tard dans la soirée, il a publié un long communiqué de presse, assez bancal. Ce vendredi, L’Équipe fait de nouvelles révélations sur cette fameuse bagarre sur laquelle on a tout entendu. En effet, certains ont affirmé que Tchouameni a donné un coup de poing. Dans sa version, Valverde assure qu’il n’y a pas eu d’échanges de coups, mais qu’il a chuté par accident. Selon L’Équipe, le milieu tricolore a donné une gifle à son coéquipier avant de le repousser. L’Uruguayen a été déséquilibré et a percuté une table avant de perdre connaissance. Tout cela n’a pas été du goût du Real Madrid, qui a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre des deux joueurs.