Pourquoi AC Milan-PSG est à ne pas manquer

Et ça repart pour un tour ! L’UEFA Champions League revient, avec la 4e journée de la phase de poules. Le tournant, c’est maintenant, et pour le Paris Saint-Germain, c’est sur la pelouse de l’AC Milan qu’il aura lieu. Avec 6 points au compteur, le club de la capitale peut s’échapper en tête du groupe F en cas de victoire et quasiment éliminer un concurrent direct.

La suite après cette publicité

Une rencontre quasiment décisive dans la course aux huitièmes

6,4,4,2. Voilà les points, respectivement, du PSG, du Borussia Dortmund, de Newcastle et de l’AC Milan, groupe le plus relevé de la Ligue des Champions cette saison. Chaque unité compte, et une victoire offrirait un peu d’air au PSG, tandis qu’elle relancerait totalement l’AC Milan. Par contre, une défaite ruinerait les espoirs rossoneri. Le club italien est dos au mur, et cherchera à prendre sa revanche suite à sa cinglante défaite 3-0 au match aller.

Outre l’intérêt purement comptable, cette rencontre sera l’occasion de retrouvailles attendues entre les supporters italiens et Gianluigi Donnarumma. Le portier du PSG a déçu les fans en quittant Milan à la fin de son contrat en 2021 et il peut s’attendre à un accueil particulièrement hostile à San Siro. Des faux billets vont ainsi être lancés sur la pelouse, en référence au surnom "Dollarumma" dont il a été affublé lorsque les supporters ont compris qu’il allait partir. La soirée risque d’être longue pour le gardien, qui sera probablement sifflé durant tout le match.

La suite après cette publicité

Deux clubs à la dynamique opposée

Le PSG vient de livrer son meilleur match de la saison en Ligue 1 Uber Eats lors de la réception de Montpellier (succès 3-0). L’entraîneur Luis Enrique semble avoir définitivement validé son 4-2-4 particulier, mais résistera-t-il cette fois à l’épreuve de la Ligue des Champions à l’extérieur ? Balayé dans ce schéma tactique sur la pelouse de Newcastle, le PSG devra prouver qu’il peut l’aligner même loin de ses bases. Côté AC Milan, c’est la soupe à la grimace. Aucune victoire depuis le 7 octobre, pour 3 défaites et 1 nul. Samedi, les hommes de Stefano Pioli, de plus en plus contesté, se sont fait surprendre par l’Udinese à domicile. La pire manière de préparer la réception du PSG.

Alors pour ne rien rater de ce choc européen pour cette affiche XXL, avec un maximum de stars sur la pelouse, dont beaucoup d’internationaux français, une seule solution : profiter de l’Offre Spéciale CANAL+ SPORT à 25,99 € par mois pendant un an puis 39,99€ par mois avec engagement 24 mois* (CANAL+, plus CANAL+ SPORT, CANAL+ FOOT, CANAL+ SPORT 360, BeIN SPORTS, DAZN, EUROSPORT et APPLE TV+ offert). L’opportunité est donc idéale pour profiter dans les meilleures conditions tous les matches du PSG en UEFA Champions League dès ce soir.

La suite après cette publicité

Si vous hésitez encore, sachez donc que cette offre incroyable vous permettra de regarder également en intégralité toutes les affiches de l’UEFA Champions League et la Premier League. Mais aussi 100% de LALIGA et la Serie A (disponible sur beIN SPORTS) ou encore le meilleur du championnat d’Arabie saoudite, inarrêtable lors de ce mercato estival et désormais garni de nombreuses stars (avec 3 rencontres par semaine diffusées sur les chaînes CANAL+FOOT et CANAL+SPORT360). Pour profiter de tous ces matchs avec la crème de la crème du football mondial, rendez-vous ici !

La suite après cette publicité

*Offre Spéciale CANAL+ SPORT 25,99€/mois pendant 12 mois puis 39,99€/mois, engagement 24 mois.