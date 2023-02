Karim Konaté, la pépite africaine du Red Bull Salzbourg qui cartonne en Autriche

La suite après cette publicité

Il y a un petit peu moins d’un an, on vous évoquait un intérêt prononcé du Red Bull Salzbourg pour un jeune attaquant prometteur du nom de Karim Konaté. Pépite ivoirienne formée du côté de l’ASEC Mimosas, Karim Konaté (18 ans), aura coûté pas moins de 3,5 millions d’euros à la formation autrichienne. Signant directement un contrat jusqu’en juin 2027 tout en se voyant prêter du côté de l’équipe satellite du FC Liefering en D2 autrichienne, Karim Konaté était directement ciblé comme une future pépite du club à l’instar d’Erling Braut Haaland, Patson Daka, Karim Adeyemi ou encore Benjamin Sesko avant lui. Le joueur qui est déjà comparé à la légende Didier Drogba au pays avait quitté l’ASEC Mimosas après 15 buts dont 7 en Coupe des Confédérations de la CAF et avec le titre de champion dans ses bagages.

Également international A avec la Côte d’Ivoire depuis ses 17 ans, il compte déjà 6 capes et était même présent face au Burundi (4-0) lors d’un amical en novembre dernier. Un CV intéressant et une attente importante au moment de débuter son aventure autrichienne. Si son premier match était une rencontre de préparation contre la réserve du Bayern Munich. Une rencontre perdue 3-1, mais où le jeune ivoirien trouvait déjà la faille. De quoi ravir son coach Fabio Ingolitsch après la rencontre. «La performance de Konaté après seulement deux jours d’entraînement ensemble le rend également positif. Il a déjà montré les qualités qu’il apporte avec lui. Nous espérons pouvoir bien l’intégrer» expliquait-il au Salzburger Nachrichten. Pourtant le début de saison n’a pas été évident pour Karim Konaté et surtout pour le FC Liefering.

Une saison compliquée en club, moins en Europe

Bataillant dans le bas de tableau de la deuxième division, la formation autrichienne a eu du retard au démarrage. Démarrant par 1 but et 1 offrande lors des 4 premiers matches, Karim Konaté a aussi eu besoin de temps, mais il a su trouver la formule. En point d’orgue, il y aura ce triplé face à la réserve du Rapid de Vienne le 21 octobre dernier lors d’un festival offensif (6-1). Il a fixé le cap. Karim s’est créé de nombreuses occasions ces dernières semaines, la chance était de son côté aujourd’hui et il s’est récompensé ainsi que l’équipe expliquait son coach Fabio Ingoilitsch après cette rencontre. Une prestation solide dans une saison où il affiche 10 buts et 2 offrandes en 14 matches de championnat et permet surtout au FC Liefering d’éviter la zone rouge (12e avec 1 point d’avance sur le 14e). Briller en Autriche c’est bien, mais briller en Europe c’est encore mieux et Karim Konaté n’a pas à rougir.

Participant ainsi cette fois avec le Red Bull Salzbourg en Youth League, Karim Konaté a été davantage à l’aise dans cette compétition puisqu’il a permis à son équipe de s’extraire des poules et d’atteindre les barrages (équivalent d’un 1/16e de finale). Buteur pour son premier match contre l’AC Milan (1-1) puis passeur contre Chelsea (1-1), il a marqué lors de la victoire face au Dinamo Zagreb (2-0). Puis, lors de la 5e journée, il s’est montré impressionnant contre Chelsea lors d’une victoire 5-1 en marquant un triplé et en délivrant une passe décisive. Une performance remarquable, intervenue quatre jours après son triplé face au Rapid de Vienne en championnat. Marchant sur l’eau avec la réserve de Salzbourg, Karim Konaté devrait évidemment rejoindre dans les prochains mois l’équipe première pour y faire ses débuts. En attendant, il participe aux entraînements avec l’équipe A durant cette trêve hivernale. Il a même trouvé le chemin des filets lors d’un match amical contre le Bayern Munich (4-4). Une découverte de l’Europe qui commence parfaitement et qui promet pour la suite du côté de Karim Konaté. Le Red Bull Salzbourg peut s’en frotter les mains.