Ligue des Champions

Alvaro Arbeloa donne des nouvelles de Raúl Asencio

Raúl Asencio sonné contre Benfica @Maxppp
Real Madrid 2-1 Benfica

Les images ont fait froid dans le dos. Raúl Asencio est longtemps resté à terre complètement sonné après un choc dans les airs avec Eduardo Camavinga durant le dernier quart d’heure de la victoire du Real Madrid sur Benfica dans ce barrage retour de Ligue des Champions (2-1). Après de longues et angoissantes minutes, le défenseur a fini par être évacué sur civière, conscient.

Alvaro Arbeloa a donné des nouvelles plus rassurantes au micro de Movistar+ après la rencontre. « Il semblerait que ce soit lié à son cou. Ça n’a pas l’air grave, mais il est allé à l’hôpital et on espère que ce n’est qu’une frayeur. La chute a été violente et le voir sur la civière nous a donné la nausée », assure le technicien, touché.

