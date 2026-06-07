Eduardo Camavinga s’offre une parenthèse à Harvard

Non retenu pour la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France, Eduardo Camavinga ne se laisse pas aller pour autant. En effet, le milieu du Real Madrid a profité de son absence dans la liste de Didier Deschamps pour s’envoler aux États-Unis et suivre une formation de quelques jours à Harvard, à Boston. Une parenthèse académique dans un environnement directement lié au futur Mondial organisé en Amérique du Nord, à proximité du camp de base des Bleus…

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Eduardo Camavinga profite de ses vacances pour suivre la formation "The Business of Entertainment, Media, and Sport" à Harvard ! 🎓🇺🇸 pic.twitter.com/uRFG0ZNaH3 — Foot Mercato (@footmercato) June 6, 2026

Sur ses réseaux sociaux, l’international français (22 sélections) a partagé son expérience, évoquant « quelques jours d’apprentissage, d’écoute et de croissance » et se disant « reconnaissant pour cette expérience à la Harvard Business School ». Une initiative qui intervient dans une période contrastée pour le joueur de 23 ans, freiné cette saison par une concurrence accrue et un exercice globalement en dents de scie au Real Madrid, marqué notamment par un carton rouge en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Toutefois, le jeune joueur garde le sourir.