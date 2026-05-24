LdC : pas de parade pour le PSG en cas de sacre face à Arsenal

La préfecture de police de Paris a douché les espoirs des supporters du PSG à moins d’une semaine de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal à Budapest. Dans un arrêté publié, les autorités ont en effet acté qu’aucune parade des joueurs n’aura lieu sur les Champs-Élysées en cas de sacre européen, rompant avec les habitudes de l’an dernier après leur premier sacre en Ligue des Champions.

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Pour encadrer la soirée de samedi, un dispositif de sécurité XXL va totalement paralyser le cœur de la capitale. Dès 15 heures, le stationnement sera interdit entre l’Arc de Triomphe et la place de la Concorde, avant une fermeture complète de la zone à la circulation dès 17 heures. Plusieurs stations de métro stratégiques (Charles-de-Gaulle - Étoile, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées - Clemenceau et Concorde) pourraient également fermer leurs portes au cours de la soirée.