Commenter 9
Ligue des Champions

PSG : Samir Nasri critique le choix de faire jouer Ousmane Dembélé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Samir Nasri @Maxppp
PSG 1-2 Bayern Munich

Luis Enrique avait annoncé hier qu’Ousmane Dembélé allait bien jouer face au Bayern Munich, mais qu’il ne savait pas combien de temps. Au final, le Ballon d’Or 2025 était titulaire au coup d’envoi, mais n’a tenu qu’une vingtaine de minutes dans ce match remporté par les Bavarois (2-1), avant de rechuter. En attendant de connaître la durée d’indisponibilité du Français, Samir Nasri a confié que le choix d’aligner Dembélé dans ce match sans enjeu crucial était incompréhensible.

« Je ne comprends pas. C’est la faute des deux (Luis Enrique et Dembélé, ndlr). Après le match face à Nice, on voit bien Dembélé qui dit qu’il avait mal. Si Luis Enrique le fait jouer, c’est qu’il lui a posé la question de savoir s’il se sentait bien. Dembélé a dû lui dire oui. C’est pour ça qu’il l’a fait débuter. Il n’y a aucun risque à prendre sur un match aussi tôt dans la saison. Je pense que Dembélé, du fait d’avoir été indisponible durant une certaine période, il s’est dit « je suis prêt ». Pour moi, les torts sont partagés », a-t-il déclaré sur le plateau du Canal Champions Club.

Pub. le - MAJ le
