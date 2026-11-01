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Bundesliga

Bayern : le verdict est tombé pour Ismael Saibari et Serge Gnabry

Par Samuel Zemour
1 min.
Ismael Saibari, avec le Bayern Munich @Maxppp
Bayern Munich 2-2 Dortmund

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le Bayern Munich après le match nul concédé face au Borussia Dortmund (2-2). Le club bavarois a communiqué ce dimanche sur les blessures d’Ismael Saibari et de Serge Gnabry, tous deux contraints de quitter leurs partenaires durant la rencontre. Le milieu de terrain marocain souffre d’une rupture du ligament syndesmotique de la cheville droite et a déjà été opéré avec succès. Une blessure pouvant l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois.

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FC Bayern München
ℹ️ 𝗦𝗮𝗶𝗯𝗮𝗿𝗶 𝗲𝗿𝗳𝗼𝗹𝗴𝗿𝗲𝗶𝗰𝗵 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗿𝘁, 𝗚𝗻𝗮𝗯𝗿𝘆 𝗲𝗿𝗹𝗲𝗶𝗱𝗲𝘁 𝗠𝘂𝘀𝗸𝗲𝗹𝘃𝗲𝗿𝗹𝗲𝘁𝘇𝘂𝗻𝗴

Ismael Saibari und Serge Gnabry werden dem FC Bayern vorerst fehlen. Saibari zog sich einen Riss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk zu. Der marokkanische Nationalspieler wurde bereits erfolgreich operiert. Gnabry erlitt eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel.

Gute Genesung, Jungs! ❤️‍🩹

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De son côté, l’international allemand est victime d’une déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche. Deux nouveaux coups durs pour le secteur offensif munichois. Ces blessures viennent alourdir une infirmerie déjà bien remplie, alors que Manuel Neuer, Jamal Musiala et Luis Díaz sont également indisponibles. Le cas de Michael Olise reste par ailleurs à surveiller : l’international français a, lui aussi, été contraint de quitter la pelouse face au BVB, sans que le Bayern ne communique encore sur la nature de son problème physique.

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