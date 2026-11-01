Bayern : le verdict est tombé pour Ismael Saibari et Serge Gnabry

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le Bayern Munich après le match nul concédé face au Borussia Dortmund (2-2). Le club bavarois a communiqué ce dimanche sur les blessures d’Ismael Saibari et de Serge Gnabry, tous deux contraints de quitter leurs partenaires durant la rencontre. Le milieu de terrain marocain souffre d’une rupture du ligament syndesmotique de la cheville droite et a déjà été opéré avec succès. Une blessure pouvant l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois.

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De son côté, l’international allemand est victime d’une déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche. Deux nouveaux coups durs pour le secteur offensif munichois. Ces blessures viennent alourdir une infirmerie déjà bien remplie, alors que Manuel Neuer, Jamal Musiala et Luis Díaz sont également indisponibles. Le cas de Michael Olise reste par ailleurs à surveiller : l’international français a, lui aussi, été contraint de quitter la pelouse face au BVB, sans que le Bayern ne communique encore sur la nature de son problème physique.