Dugarry écœuré par les dessous du transfert de Malick Fofana

Christophe Dugarry n’a pas caché son dégoût après les révélations entourant le transfert de Malick Fofana de l’OL à Sunderland. Dans Rothen s’enflamme sur RMC, le champion du monde 1998 a vivement critiqué l’influence de l’entourage du jeune international belge dans le choix de sa nouvelle destination. Fofana disposait notamment d’une possibilité de rejoindre Crystal Palace, où il aurait retrouvé Pierre Sage, son ancien entraîneur à Lyon, mais a finalement choisi Sunderland. Un choix qui aurait notamment été influencé par les commissions accordées à ses représentants et à son entourage (son oncle ayant touché 500 000 euros dans l’opération). « L’attitude déplorable est évidemment celle de la famille. C’est scandaleux et inimaginable. Le premier échange que tu dois avoir avec ton joueur, c’est : où as-tu envie d’aller ? C’est le souhait du joueur qui compte par-dessus tout », a dénoncé Dugarry.

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L’ancien attaquant des Bleus estime toutefois que Fofana, décrit comme un garçon réservé, a peut-être manqué de caractère pour imposer son propre choix face à son entourage. Jérôme Rothen a également rappelé que le joueur restait celui qui avait signé et validé son contrat, tout en dénonçant le poids pris par l’argent dans certaines décisions de carrière. Dugarry a élargi sa critique au fonctionnement actuel du football et à ses dérives financières, faisant notamment le parallèle avec les récentes polémiques autour de Gianni Infantino. « Quand Infantino est prêt à vendre le football au plus offrant, comment veux-tu qu’un membre de la famille n’aille pas demander 500 000 euros à un club qui est prêt à lui donner ? », a-t-il lancé, avant de conclure : « Le football d’aujourd’hui est, par certaines facettes, à vomir, même si je ne vais pas dire que ça n’a jamais existé. »