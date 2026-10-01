LdC (F) : le PSG étrille Louvain

Le PSG a signé une large victoire face à Louvain (5-0), ce jeudi au Campus PSG, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions féminine. Les Parisiennes, qui n’avaient plus gagné dans la compétition depuis mars 2024, ont rapidement pris le contrôle d’une rencontre à sens unique.

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Naomie Feller a été la grande artisane de ce succès. L’attaquante, arrivée libre cet été, s’est offert un doublé (51e, 64e) et a été impliquée sur les quatre premiers buts parisiens. L’ancienne joueuse du Real Madrid a notamment délivré une passe décisive à Tabitha Chawinga et lancé Sakina Karchaoui pour le quatrième but, avant que Yaya ne parachève le succès en fin de match.