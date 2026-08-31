Serie A : victoire sur le gong de l’Atalanta, l’AS Roma déroule encore

L’Atalanta s’est imposée sur le fil face à Bologne (1-0), ce lundi soir, lors de la 2e journée de Serie A. Longtemps accrochée par une équipe bolonaise bien en place, la Dea a dû attendre le temps additionnel pour faire la différence. Luka Samardžić a délivré les siens à la 90e+6, sur une passe de Nicola Zalewski, offrant trois précieux points à l’Atalanta.

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Dans l’autre rencontre de la soirée, l’AS Roma a largement dominé Lecce (4-0). Les Romains ont fait la différence très rapidement avec deux buts de Donyell Malen, aux 4e et 23e minutes, avant que Matías Soulé n’aggrave le score juste avant la pause (25e). Rodrigo Mora a définitivement scellé le succès de la Louve en seconde période (65e), pour une victoire nette et sans appel.