Lens envoie encore le flop Agbonifo en prêt

Arrivé en 2025 avec le statut de jeune talent à fort potentiel et contre un chèque de 6,5 M€, Jeremy Agbonifo (20 ans) n’a jamais réussi à trouver sa place au sein du Racing Club de Lens. Considéré aujourd’hui comme un véritable flop par les observateurs sang et or, l’international Espoirs suédois enchaîne les désillusions dans l’Artois. Déjà invité à aller chercher du temps de jeu ailleurs la saison dernière lors d’un prêt au FC Bâle, le joueur ne rentre toujours pas dans les plans de la direction artésienne pour ce nouvel exercice.

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Face à cette impasse sportive, le club nordiste vient tout juste d’officialiser une nouvelle porte de sortie pour son joueur. Jeremy Agbonifo prend cette fois-ci la direction de la Pologne pour évoluer sous les couleurs du Jagiellonia Bialystok, sacré champion d’Ekstraklasa en 2024. Il s’agit d’un prêt assorti d’une option d’achat, offrant au Suédois un cadre idéal pour tenter de relancer sa jeune carrière, et au RC Lens l’espoir de s’en séparer définitivement à l’issue de la saison.