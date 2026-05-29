PSG : Marquinhos garantit une motivation exceptionnelle

Rassasié le PSG après sa victoire finale en Ligue des Champions la saison passée ? C’est ce qu’espèrent les joueurs d’Arsenal, qui imaginent qu’ils auront peut-être une gnaque supplémentaire samedi à Budapest sur le terrain, pour aller chercher le premier titre de C1 de leur histoire. Mais le capitaine du PSG a vite calmé cette idée reçue. Le Brésilien, présent en conférence de presse, a assuré que la motivation était au moins similaire, si ce n’est supérieure.

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«C’est vraiment important d’avoir cette motivation. Je crois que cette année, c’est ce qu’on a fait et c’est ce qu’on fera pour cette finale, tout donner sur le terrain. Une fois que tu goûtes ce titre, ce moment-là, tu as tellement envie de le revivre… Je me rappelle encore aujourd’hui le sentiment et l’émotion du vestiaire après cette finale. On est des compétiteurs, on veut revivre cette émotion. On doit avoir faim et la motivation. Les supporters sont venus en voiture, mon père même, des gens viennent de loin pour nous soutenir. Cela n’a pas changé de l’année dernière, et c’est même encore plus !», a-t-il déclaré.