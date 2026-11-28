Malgré la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Lorient (2-0) ce samedi soir, Luis Enrique n’était pas pleinement satisfait de la prestation de ses joueurs. Si le club de la capitale a globalement maîtrisé son sujet grâce à un but d’Ousmane Dembélé et de Senny Mayulu, le relâchement des Parisiens en fin de rencontre n’a pas du tout été du goût du technicien espagnol. Présent en conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur parisien n’a d’ailleurs pas caché son agacement.

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« C’est clair, c’est clair. J’ai beaucoup aimé ce qu’on a fait les 80 premières minutes et je suis très énervé par ce que j’ai vu lors des dix dernières minutes. Il y a eu beaucoup d’erreurs individuelles, des joueurs distraits. C’est important de rectifier ça », a lâché Luis Enrique. Toujours aussi exigeant avec son effectif, l’ancien sélectionneur de l’Espagne n’a visiblement pas apprécié le manque de concentration de certains de ses joueurs, alors même que le PSG avait fait le plus dur dans cette rencontre.