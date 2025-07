Le Stade Rennais prête Leo Ostigard du côté du Genoa

En échec au Stade Rennais où il n’a pas réussi à convaincre lors de ses six premiers mois en début de saison dernière (18 matchs toutes compétitions confondues, 1 but), Leo Ostigard quitte à nouveau la Bretagne et toujours sous la forme d’un prêt avec option d’achat mais cette fois en direction du Genoa. Le défenseur norvégien a déjà évolué chez les Rossoblu de janvier à juin 2022.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur de Naples, où il a été recruté par Frederic Massara il y a un an contre 7 M€, incarne les mercatos ratés du directeur sportif italien. Ce dernier est parti du côté de la Roma. Ostigard (25 ans) avait fait l’objet d’un premier prêt lors de la seconde partie saison dernière du côté d’Hoffenheim où il était titulaire.