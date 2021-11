Liga : l'Atlético se fait reprendre par Valence dans un match fou

Match intéressant en Liga entre l'Atlético de Madrid (4e) et Valence (11e). A domicile, les Murciélagos voulaient se relancer tandis que les Colchoneros pouvaient s'emparer de la deuxième place à deux points du Real Madrid. Dans un début de match assez calme, c'est finalement l'Atlético de Madrid qui prenait les devants avant la pause grâce à Suarez (1-0, 35e). Bien en place, les Madrilènes poursuivaient leurs offensives, mais c'est finalement Valence qui se relançait sur un but contre son camp de Stefan Savic (1-1, 51e).

La suite après cette publicité

L'Atlético ne se démotivait pas et Antoine Griezmann redonnait l'avantage aux siens d'une superbe frappe (2-1, 58e). Les Colchoneros insistaient et prenaient le large avec la réalisation de Sime Vrsaljko (3-1, 62e). La victoire semblait proche pour l'équipe de Diego Simeone, mais tout s'emballait dans le temps additionnel. Hugo Duro réduisait le score (3-2, 90e +2) avant de s'offrir un doublé quelques minutes plus tard (3-3, 90e +6). Surpris, l'Atlético de Madrid reste quatrième tandis que Valence est désormais dixième.

Le classement de la Liga